Ціна на газ в Європі істотно знизилася

Спотова ціна газу в Європі впала нижче 200 доларів за тисячу кубометрів з максимальних показників близько 335 доларів в січні.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Зниження ціни "блакитного палива" відбулося на тлі сильної відлиги. Після морозного фронту "Звір зі Сходу 2" Європа опинилася у полоні небувало теплого повітря. Температура зростає вже тиждень і 24 лютого повітря прогріється до майже річного рівня.

На нідерландському хабі TTF, який задає ціновий тренд по всьому світу, ціна газу з поставкою 23 лютого знизилася до 199 доларів за тисячу кубометрів.

Таким чином, в ході поточної зими вище 200 дол котирування блакитного палива трималися два місяці - з останньої декади грудня. За цей час був зліт до 335 дол в середині січня.

В середньому зимові ціни на TTF складаються таким чином: 202 дол за грудень, 257 дол за січень і проміжний підсумок 223 дол за тисячу кубометрів за лютий.

Рівень запасів газу в підземних сховищах Європи тим часом досяг в середньому 38,52% рівня наповненості. Це на 5,6 процентного пункту нижче середнього показника за попередні п'ять років.

Надходження газу з терміналів СПГ в газотранспортну мережу Європи в лютому хоч і знижується в річному вираженні на третину, але приблизно в півтора рази вище, ніж в січні.

Читайте також: З 1 лютого газ коштуватиме тільки 6,99? Спойлер: ні. Що змінилося на газовому ринку