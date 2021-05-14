Зеленський підписав закон про продовження дії мита на експорт брухту

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який продовжує на 5 років - до 15 вересня 2026 року - термін дії ставки вивізного мита 58 євро за тонну на відходи та брухт чорних металів.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Таким чином створюються умови для недопущення дефіциту брухту чорних металів в Україні, що сприятиме безперебійній роботі вітчизняної металургійної промисловості, збереженню робочих місць та збільшенню податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Крім того, цей документ сприятиме зниженню викидів парникових газів у атмосферу, що відповідає намірам України приєднатися до Європейського зеленого курсу, адже кожна тонна повторно використаного металобрухту економить 1,5 т CO2, 1,4 т залізної руди та 740 кг вугілля. Переробка брухту на сталь потребує лише 1/3 затрат енергії порівняно з виробництвом сталі з первинної сировини", - заявили в ОП.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадуємо:

Мито в розмірі 58 євро за тонну буде діяти при вивезенні сталевого брухту ще 5 років, до вересня 2024 року - за відповідний законопроєкт 27 квітня проголосував 291 депутат парламенту за мінімально необхідних 226.

Верховна Рада у вересні 2016 року підтримала введення мита на експорт брухту з метою стабілізації роботи українського ГМК.

Відповідно до ухваленого тоді законом дія мита закінчується у вересні 2021 року.

Економічна правда