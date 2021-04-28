Рада продовжила мито на експорт брухту

Мито в розмірі 58 євро за тонну буде діяти при вивезенні сталевого брухту ще 5 років, до вересня 2024 року.

За відповідний законопроєкт 27 квітня проголосував 291 депутат парламенту за мінімально необхідних 226.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається критична важливість сталевого брухту для роботи українського гірничо-металургійного комплексу, що дає близько 10% ВВП, 35% товарного експорту і 200 тис робочих місць.

При цьому наразі не існує технології виробництва сталі без металобрухту.

"Його дефіцит вдалося подолати завдяки дії мита – в 2020 році він зменшився практично до нуля з рівня 20% в 2016 році. Мито діє ефективно", – заявив один з авторів законопроєкту Дмитро Кисилевський.

Він зазначив, що за експорту 1 тонни брухту Україна отримує трохи менше 2 тис грн, тоді як 1 тонна того ж брухту, переробленого в готову сталеву продукцію, дає вже близько 8 тис грн податків.

Кисилевський зазначив, що експортне мито на брухт не суперечить міжнародним зобов'язанням України – оскільки це тимчасовий і не дискримінаційний захід, що відповідає положенням СОТ про винятки з загальних правил торгівлі з міркувань безпеки.

Нагадуємо:

Верховна Рада у вересні 2016 року підтримала введення мита на експорт брухту з метою стабілізації роботи українського ГМК.

Відповідно до ухваленого тоді законом дія мита закінчується у вересні 2021 року.

Економічна правда