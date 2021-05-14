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Мінфін подав на розгляд уряду Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки

П'ятниця, 14 травня 2021, 19:45
 

Мінфін 14 травня подав на розгляд Кабміну Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Telegram.

Уряд має схвалити Бюджетну декларацію до початку червня, після чого документ передадуть на розгляд до Верховної Ради.

Зазначається, що бюджетна декларація є основою для складання проекту державного бюджету України на наступний рік, визначаючи засади бюджетної політики й показники державного бюджету на середньостроковий період.

"Цей документ складається відповідно до цілей та пріоритетів, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозними і програмними документами економічного й соціального розвитку, зокрема, Національною економічною стратегією до 2030 року", - пояснили в Мінфіні.

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Нагадаємо:

У грудні 2018 року Рада прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування", яким ввела трирічне бюджетне планування.

У січні 2021 року Мінфін розпочав процес підготовки Бюджетної декларації на 2022-2024 роки - документу, який визначає засади бюджетної політики й показники держбюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту держбюджету і прогнозів місцевих бюджетів.

Економічна правда

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Мінфін бюджет Кабмін

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