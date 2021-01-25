Мінфін почав процес підготовки Бюджетної декларації на 2022-2024 роки

Мінфін розпочав процес підготовки Бюджетної декларації на 2022-2024 роки - документу, який визначає засади бюджетної політики й показники держбюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту держбюджету і прогнозів місцевих бюджетів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Реалізація середньострокового бюджетного планування - це один із пріоритетів роботи уряду та Мінфіну. Це системний підхід до формування бюджетної політики, який забезпечує стратегічний підхід до визначення пріоритетних заходів та ефективний розподіл ресурсів", - заявили у відомстві.

"Для нас дуже важлива незалежна експертна думка та отримання зворотнього зв’язку, щоб почути, який прогрес у нас є, де немає, яке бачення у представників громадянського суспільства тих викликів, що стоять перед країною і на порядку денному роботи уряду", - заявив на зустрічі з експертами з фінансово-економічних питань міністр Сергій Марченко.

Зазначається, що всім головним розпорядникам державного бюджету був відправлений інструктивний лист, підписаний міністром, щодо підготовки пропозицій до трирічної Бюджетної декларації.

Пропозиції включають наступне:

цілі державної політики, які передбачається реалізувати у середньостроковому періоді;

перелік бюджетних програм, які будуть спрямовані на реалізацію визначених цілей державної політики;

інформацію щодо змін у структурі бюджетних програм розпорядника на три роки;

перелік інформації галузевого спрямування, яку необхідно для підготовки Бюджетної декларації.

Зазначена вище інформація має бути подана Мінфіну до 15 лютого 2021 року, відповідно до календаря бюджетного процесу.

Нагадаємо:

У грудні 2018 року Рада прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування", яким ввела трирічне бюджетне планування.

Економічна правда