До 12 безкоштовних каналів: в Україні створять систему державного мультиплексу

На засіданні РНБО прийняли рішення про створення мультиплексу та виділення на нього коштів - він надасть безкоштовний доступ до щонайменше 12 цифрових каналів жителям усієї країни.

Про це на брифінгу заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Попри стрімкий розвиок діджиталу у нашій країні, інтернету, телебачення все ще лишається головним джерелом отримання інформації. Про найважливіші суспільно-політичні події в країні люди дізнаються саме з новин по телебаченню.

Але сьогодні сталась така ситуація, коли частина українців, особливо тих, які живуть на прикордонних територіях, не мають змоги безкоштовно дивитись українські канали. Ви всі про це знаєте, минулого року відбулось кодування супутникового телебачення.

Єдиний оператор цифорового мовлення покриває не всю країну - і, зокрема, сигналу немає на прикордонних територіях. Для того, щоб продовжити дивитись ці канали, мешканцям цих територій необхідно було купувати новий тюнер та формувати підписку з щомісячною абонплатою одному з двох офіційних провайдерів", - розповів Федоров.

За його словами, це (підписка з абонплатою та купівля тюнеру - ред.) - "немалі кошти, які далеко не всі можуть собі дозволити, а жителі прикордонних територій з РФ піддаються інформаційній пропаганді країни-агресора".

"Ці проблеми першочергово вирішує створення загальнонаціональної цифорової мережі мультиплекс MX-7. Сьогодні було прийнято рішення створити такий мультиплекс і виділити на нього кошти", - додав він.

За словами міністра, мультиплекс надасть безкоштовний доступ до щонайменше 12 цифрових каналів жителям усієї країни.

Оператором мультиплексу визначений державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, він входить у сферу управління Держспецзв'язку.

"Ця структура (Держспецзв'язку - ред.) оновлюється, стає сучасною, і сьогодні є всі операційні можливості, щоб реалізувати цей проєкт в дуже стислий термін", - зазначив міністр.

Як розповіли у Держспецзв'язку, проєкт реалізують шляхом отримання кредиту під держгарантії розміром 490 млн грн. Це включатиме побудову мільтиплексу від 10 до 12 каналів (це залежатиме від частотного ресурсу).

Обов'язковий доступ отримають державні та суспільні мовники, всі інші комерційні канали на підставі конкурсу буудть допущені до трансляції.

Кредит буде погашатись від комерційної діяльності Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

Керівник Держспецзв'язку Валентин Петров додав, що кредит буде братися в українському держбанку, термін погашення - 5-7 років.

Закінчити будівництво планують вже в цьому році.

Федоров заявив, що система мультиплексу зможе не лише транслювати телеканали, а й сповіщати громадян про надзвичайні ситуації.

"В рамках побудови цього мультиплексу є створення системи сповіщень про надзвичайні ситуації. Ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі, і бачимо, що система сповіщення повинна працювати в державі. Цей проєкт дозволить знайти це рішення, щоб воно запрацювало", - сказав він.

Економічна правда