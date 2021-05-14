Бізнес не підтримує запровадження держрегулювання цін на пальне – ЄБА

У Європейській Бізнес Асоцації назвали "неприйнятними" ініціативи уряду щодо тимчасового держрегулювання цін на АЗС.

Про це йдеться у заяві асоціації, оприлюдненій 14 травня.

У ЄБА наголошують, що такі ініціативи "є неприйнятними в цивілізованій європейській країні та сприятимуть ще більшій тінізації ринку".

В асоціації підкреслюють, що вони суперечить Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС, "адже рішення про державне регулювання цін абсолютно нівелює роль ринку як основного регулятора ринкових відносин та сприятиме втручанню держави у економічні бізнес-процеси".

"По-друге, наразі у ринкову ціну палива закладено не лише середню вартість нафтопродуктів за даними міжнародного інформаційного агентства та граничні рівні торгівельної надбавки в 5-7 грн (як йдеться в проєкті), але й витрати на транспортування в Україні та за її межами, витрати на перевалку, зберігання, сертифікацію, змінність курсу валют, контроль якості, тощо.

Тому, "ручне" регулювання цін може знищити механізми формування цін, які використовував прозорий бізнес роками та створити кризу з непрогнозованим забезпечення нафтопродуктів для споживачів, зупинку роботи прозорих автозаправних станцій, тощо", - йдеться у позиції ЄБА.

"По-третє, на сьогодні, саме велика кількість АЗС дозволяє споживачу обирати продукцію та продавців, залежно від ціни та інших факторів.

Механізм граничної торгівельної надбавки ж ставить прозорий бізнес в єдиний "ціновий коридор", а обов’язок завчасного декларування зміни цін спотворить цінову конкуренцію, що, очевидно, суттєво порушує принципи прозорої конкуренції та суперечить ЗУ "Про захист економічної конкуренції", - додали в асоціації.

Там також заявляють, що за умови встановлення державного регулювання цін, яка нижча за економічно обґрунтовану, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають відшкодовувати бізнесу таку різницю (ЗУ "Про ціни та ціноутворення"), а у протилежному випадку встановлення такого регулювання не допускається.

"По-п’яте, регулювання цін призведе до збитків для бізнесу, а, відповідно, і відобразиться на податкових надходження до державного бюджету. Тобто у програші вийдуть усі сторони. Єдиний, хто отримає перемогу - тіньовий бізнес з сумнівною якістю пального, з яким так активно намагається боротись країна.

Побічним наслідком рішення також може стати і збільшення витрат корпоративних клієнтів АЗС, оскільки, гравці ринку не зможуть надавати їм знижки на підставі обсягів спожитого пального", - наголосили в асоціації.

ЄБА звернулась до уряду із закликом скасувати прийняту постанову та "не допустити введення граничної торгівельної надбавки на пальне, аби сфера продовжувала функціонувати та в ній зміцнювались рівні правила гри".

Зазначається, що асоціація завчасно попереджала уряд про негативні наслідки такого регулювання.

Нагадаємо:

На засіданні 14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що такий крок – відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне у роздрібних мережах.

Економічна правда