НБУ запустить реєстр колекторів упродовж двох місяців

Національний банк упродовж двох місяців запустить реєстр колекторських компаній, останні можуть подати документи на включення до нього з 14 липня до 13 серпня.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Також на сайті регулятора запрацювала вебсторінка, присвячена майбутній реєстрації колекторських компаній. На ній зібрана довідкова інформація про умови допуску на ринок колекторських компаній після ухвалення нового закону, що вступить у дію 14 липня 2021 року.

Усі колекторські компанії відтепер повинні зареєструватися у Реєстрі колекторських компаній НБУ аби й далі надавати послуги із врегулювання боргів за споживчими кредитами. Подати пакет документів на включення вони можуть з 14 липня до 13 серпня.

Фінансовим компаніям, які мають ліцензію на надання деяких фінансових послуг, а саме на факторинг чи кредитування, потрібно буде подати скорочений перелік документів. А юридичним особам без ліцензій – повний пакет документів.

"Важливо, що компаніям, які не зареєструються у Реєстрі, після 14 жовтня 2021 року буде заборонено здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб. Договір кредитодавця із незареєстрованим колектором буде вважатися нікчемним", – додали у НБУ.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон №1349-ІХ, яким зокрема посилюється захист боржників від шантажу з боку колекторів.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4241, що, зокрема, заборонить колекторським компаніям вдаватися до шантажу боржників.

Економічна правда