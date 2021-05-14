Міст Метро у Києві вперше масштабно відремонтують з відкриття 1965 року

Завдяки кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку київський міст Метро вперше з введення в експлуатацію у 1965 році зазнає капітального ремонту, зокрема розширять тротуари й облаштують велодоріжки.

Про це повідомляється на сайті Київської міської держадміністрації.

Так, Київрада на пленарному засіданні 13 травня затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт мосту Метро через Дніпро. Його капітально не ремонтували з введення в експлуатацію ще у 1965 році.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів про деталі робіт:

"Проєктом передбачатиметься ремонт усіх елементів автопроїзду – від облаштування нової системи водовідводу, ремонту конструкцій прогонових будов і опор, влаштування монолітних залізобетонних плит автопроїзду та заміни деформаційних швів до заміни тротуарних блоків, ремонту перильного та бар’єрного огородження і ремонту сполучень з мостом".

За його словами, одним із важливих етапів оновлення споруди буде посилення балок прогонової будови. Так, аркові конструкції посилять пучками високоміцної попередньо напруженої арматури, а всі залізобетонні елементи мосту захистять високоякісними антикорозійними сумішами.

Також заплановано розширити тротуари для влаштування велодоріжок та додати декоративне підсвічування .

"Оновлення споруди виконуватимуть за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро. Завдяки ремонту термін експлуатації споруди буде подовжено на десятиліття", – додав Микола Поворозник.

Нагадуємо:

Після завершення проектувальних робіт, уже найближчим часом, у столиці зможуть розпочати роботи з реконструкції моста Патона, які коштуватимуть близько 7 мільярдів гривень.

Економічна правда