Депутати дозволили забудовувати Київ без генплану до 2024 року

Депутати Київської міської ради ухвалили рішення про розробку 219-ти Детальних планів території, які регламентують комерційну забудову у мікрорайонах міста.

За продовження дії міської програми створення містобудівної документації, ухваленої в 2013 році, 13 травня проголосували 68 депутатів КМР.

Підтримали рішення більшість депутатів від УДАРу, Європейської солідарності, всі присутні депутати ОПЗЖ та "Батьківщини". "Проти" голосували "Голос" та "Єдність". Депутати "Слуги народу" утрималися або не голосували.

Закон "Про регулювання містобудівної діяльності" вимагає, щоб ДПТ уточнювали положення Генерального плану. Проте дія чинного Генплану завершилася у 2020 році, а розробка нового проєкту Генплану триває з 2008 року.

Натомість у Києві в останні роки ДПТ використовуються для забудови територій "в обхід Генплану" і часто суперечать головному містобудівному документу.

У разі ухвалення проєкту Генплану, в ньому повинні будуть врахувати всі ухвалені ДПТ.

Голосування за скандальний ДПТ на Мінському масиві перенесли на наступне засідання.

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Економічна правда