Київрада знов розгляне пропозицію побудувати на землях агрокомбінату новий мікрорайон — депутат

13 травня Київська міська рада знов розгляне питання про прийняття Детального плану території (ДПТ) в Оболонському районі міста Києва, яким пропонується побудувати в Оболонському районі міста Києва новий мікрорайон із 19 житлових будинків висотою до 26 поверхів.

Про це повідомив позафракційний депутат Київради Костянтин Богатов.

За повідомленням, забудова планується в межах вулиць Юрія Кондратюка, Михайла Майорова і західної сторони лісу.

"Офіційний інвестор цього ДПТ – ТОВ "Датоліт", компанія, афілійована із відомим київським забудовником – ТОВ "СТОЛИЦЯ ГРУП" та його багаторічним керівником Владиславою Молчановою", - написав він.

За даними youcontrol.com.ua, Владислава Молчанова покинула посаду керуючого партнера та бенефіціара ТОВ "СТОЛИЦЯ ГРУП" у 2017 році, поклавши управління на сина Івана, а ТОВ "Датоліт" − в 2019 році.

22 квітня це ДПТ вже обговорювався на сесії Київради, але тоді депутати його не підтримали. Згідно Регламенту Київради, повторний розгляд питання – це останній шанс на його прийняття на цій сесії.

Він нагадав, що після 24 липня цього року вступлять в силу зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", згідно з якими забудовники взагалі не зможуть інвестувати в розробку ДПТ під себе. За його словами, тоді новий мікрорайон на Оболоні вже не зможуть звести, принаймі на умовах приватної компанії.

"Місце плануємої забудови сьогодні має назву "поля зрошення". Раніше тут були теплиці та господарські споруди ДП "Науково-дослідницький, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця", якому і зараз ця земля (дві ділянки площею 32 га) належить на праві постійного користування.

Підкреслимо, що зараз на землях агрокомбінату неможливо побудувати житлові будинки, оскільки вони призначені для ведення сільського господарства, а ст. 24 Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" забороняє змінювати цільове призначення земельної ділянки, якщо це не відповідає детальному плану території", - йдеться у повідомленні депутата.

Нагадуємо:

За даними розслідування газети "Острів Оболонь", земельні ділянки агрокомбінату "Пуща-Водиця" фігурують у діючому кримінальному провадженні: № 12019000000001057 від 12.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем", ч. 5 ст. 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", підслідність якого визначена за Державним бюро розслідувань.

У повідомленні йдеться, що у Київській області шляхом "безоплатної приватизації" на підставних фізичних осіб, а також "відмові землекористувача" на користь конкретних юридичних осіб було виведено з державної власності 1425 га земель агрокомбінату.

Також щодо столичних земель розслідування продовжується. Відомо, що з 2006 року біля 400 га передано під житлову та торгівельну забудову групі 8 компаній, афілійованих із ТОВ "СТОЛИЦЯ ГРУП". Для цього між агрокомбінатом "Пуща-Водиця" та цими компаніями було підписано пул угод, які фактично є договорами "про спільну діяльність2, заборонених для підписання без погодження із Кабміном (згідно розпорядженню Кабміну "Питання укладення деяких договорів" від 07.05.2008 № 703-р, чинному на момент укладення договорів).

Інвестиційні договори було заключено нібито для підтримки "сільськогосподарського підприємства, сприйняття розширенню та модернізації виробничих потужностей по створенню сільськогосппродукції", а по факту – для будівництва. По його закінченню агрокомбінат мав отримати майнові права на 5% житлової площі об’єкта будівництва. Але пізніше додатковими угодами до інвестдоговорів держпідприємству пропонувалося викупити побудовані квартири за заниженою вартістю або просто "взяти грошима". За підсумками операцій та судячи із довідки Державної аудиторської служби України від 21.08.2017 № 07-17/512, агрокомбінат отримав по 4 інвестиційним договорам менше 5 млн дол.