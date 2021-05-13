Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 мільйонів доларів викупу – ЗМІ

Компанія Colonial Pipeline, що внаслідок кібератаки 7 травня заблокувала роботу одного з найбільших трубопроводів США, сплатила хакерам 5 млн доларів викупу за розблокування файлів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела.

Транзакція, за даними видання, відбулася у день кібератаки – 7 травня. Водночас, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що компанія не планувала сплату викупу заради відновлення роботи одного з найбільших трубопроводів Штатів.

Colonial Pipeline для переказу скористалася криптовалютою, яку неможливо відслідкувати, протягом декількох годин після нападу. Один зі співрозмовників агентства зауважив, що урядовці США знають про платіж Colonial.

Після транзакції хакери надали оператору інструмент для відновлення комп'ютерної мережі. Проте він був настільки повільним, що компанія продовжувала використовувати власні резервні копії, аби допомогти відновити систему, додав один із співрозмовників.

Нагадуємо:

Компанія Colonial Pipeline зазнала кібератаки 7 травня. Мережа щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни.

Тоді компанія повідомила, що перекрила трубопровід на дистанції майже 9 тисяч кілометрів, щоб стримати кібератаку. Через напад уряд США оголосив надзвичайний стан. 13 квітня компанія почала відновлювати роботу трубопроводу.

Згодом з’ясувалося, що злочинне угрупування DarkSide, яке, як вважається, стоїть за кібератакою на американський трубопровід Colonial Pipeline, - з Росії.

Економічна правда