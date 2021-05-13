Американський трубопровід відновлює роботу після кібератаки

COLPIPE.COM

Американський трубопровід Colonial Pipeline, чию роботу паралізувала кібератака 7 травня, почав відновлювати свою роботу – він забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі країни.

Про це повідомляється у пресрелізі Colonial Pipeline.

Роботу почали відновлювати о 17:00 ET, кажуть у компанії (00:00 за Києвом). Після перезапуску знадобиться кілька днів, аби повністю відновити ланцюжок поставок продукції.

Colonial Pipeline додала, що окремі ринки, які обслуговує компанія, можуть відчувати періодичні перебої в обслуговуванні протягом періоду запуску. Трубопроводом доставляються, зокрема, бензин, дизельне паливо та реактивне паливо.

Крім того буде проведена серія оцінок безпеки трубопроводів.

Нагадуємо:

Компанія Colonial Pipeline зазнала кібератаки 7 травня. Мережа щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни.

Тоді компанія повідомила, що перекрила трубопровід на дистанції майже 9 тисяч кілометрів, щоб стримати кібератаку. Через напад уряд США оголосив надзвичайний стан.

Згодом з’ясувалося, що злочинне угрупування DarkSide, яке, як вважається, стоїть за кібератакою на американський трубопровід Colonial Pipeline, - з Росії.

Економічна правда