Після інциденту на Закарпатті "Укрпошта" припинить перевезення бджіл

Фото: Віталій Глагола/Telegram

"Укрпошта" заявила, що у наступному році припинить надання послуги перевезення бджіл.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

12 травня журналіст Віталій Глагола повідомив, що 8 мільйонів бджіл загинули під час відправки "Укрпоштою" із Закарпаття.

Бджолярі, які здійснили відправку, заявили, що це сталось через відсутність кисню і відсіків для провітрювання.

Повідомлялось, що бджолярі звернулись до поліції і збираються судитись з "Укрпоштою". Вартість цих бджіл на ринку становить близько 500 тисяч гривень.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Нацполіції Закарпаття, правоохоронці зареєстрували заяви.

"Нам дуже шкода, що так сталося. Укрпошта щорічно в сезон транспортує бджіл, насамперед на численні прохання українських бджолярів. Такі відправки вимагають максимальної уваги до пакування й умов перевезення, що несе в собі великі ризики, і питання доцільності такої послуги неодноразово порушувалося в компанії.

Те, що сталося сьогодні, - сталося вперше. Зокрема, через різке підвищення температури в області до +27° С і вище", - йдеться у позиції "Укрпошти".

У компанії заявляють, що перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами: бджоли були розмішені в дерев’яних ящиках з вентиляційними отворами.

"Також варто розуміти, що вантажівки, якими Укрпошта перевозить відправлення, не абсолютно герметичні - там є доступ повітря. Крім того, на початку сезону співробітники Укрпошти були неодноразово проінформовані про умови пересилання бджіл.

Нині Закарпатська дирекція Укрпошти з’ясовує деталі інциденту. Паралельно колеги вже провели перемовини з Асоціацією бджолярів та, безпосередньо, з бджолярами-відправниками. Ступінь відповідальності та питання компенсації будуть визначені після з’ясування усіх обставин", - додали у прес-службі.

В Укрпошті додали, що вимоги до пересилання та транспортування бджіл будуть посилені. Зокрема, уже погоджено з профільною асоціацією питання щодо температурних обмежень: Укрпошта не перевозитиме бджіл, якщо температура повітря в місті відправлення чи доставки буде перевищувати +20°С.

"На майбутнє, враховуючи раніше заявлені плани, поточний випадок і те, що обробка таких вантажів автоматичними сортувальними лініями є неможливою, в наступному році компанія припинить надання цієї послуги і буде рекомендувати клієнтам завчасно звертатись до спеціалізованих перевізників, щоб зберегти і свій бізнес, і здоров’я бджіл", - резюмували в компанії.

Економічна правда