Державіаслужба анулювала права української SkyUp на 33 маршрути

Державна авіаційна служба анулювала права українського лоукостера SkyUp на 33 маршрути на підставі заяви компанії.

Про це повідомляє avianews.

SkyUp відмовився від рейсів з Києва до Попрада, Нюрнберга, Ганновера, Атен, Стокгольма, Варшави, Меммінгена, Аммана, Дюссельдорфа, Штутгарта, Кельна, Любляни, Копенгагену, Братислави, Брно, Острави і Гданська.

Зі Львову лоукостер не літатиме до Мюнхена, Штутгарта, Братислави, Амстердаму и Праги. З Одеси – до Мюнхена, Атен, Ларнаки, Амстердаму. З Запоріжжя — до Берлину, Штутгарта, Тель-Авіва та Праги, з Харкова – до Братислави, Тель-Авіва та Праги.

Також Державіаслужба за зверненням зменшила можливу частоту польотів компанії на рейсах з Києва до Еревану, Аликанте, Катанії, Рімінії, Болоньї, Пальми-де-Майорки.

Зазначається, що авіаперевізники зазвичай відмовляються від прав на маршрути добровільно у разі, якщо не вважають їх перспективними. Таким чином вони можуть отримати вище бали під час подання заяви на інші, більш популярні напрямки. На конкурсах Державіаслужба враховує, як авіакомпанії використовували видані раніше дозволи.

Нагадуємо:

Державіаслужба видала права SkyUp і "Розі Вітрів" (Windrose) для польотів на чотирьох міжнародних і внутрішніх маршрутах.