Безос у травні продав 2 мільйона акцій Amazon на 6,7 мільярдів доларів

Засновник Amazon Джефф Безос у травні продав 2 мільйона акцій компанії на приблизно 6,7 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Комісії з цінних паперів та бірж США.

Зазначається, що 11 травня Безос продав 521 936 акцій загальною вартістю 1,7 млрд доларів.

Загалом у травні він тричі продавав свої акції.

"Безос - найбагатша людина світу - продовжує утримувати близько 10% акцій Amazon, це найбільше джерело його статків в 188 млрд дол (за даними Bloomberg Billionaires Index)", - йдеться у повідомленні.

Агентство додає, що акції Amazon минулого року зросли на 76% на тлі того, що люди у часи пандемії почали активніше робити покупки онлайн.

Проте з кінця квітня акції компанії впали на 7% - інвестори виходять з акцій технологічних компаній на тлі побоювань щодо інфляції.

"Засновник Amazon використав продаж акцій для фінансування своєї ракетної компанії Blue Origin, також він виділив 10 млрд дол для "Фонду Землі імені Безоса" для допомоги у протидії наслідкам зміни клімату. Крім того, Безос будує одну з найбільших мегаяхт в світі і займається нерухомістю", - йдеться у статті.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що засновник Amazon Джефф Безос продав близько 739 тисяч акцій компанії на загальну суму близько 2,5 млрд доларів.

Економічна правда