Міненерго виплатить шахтарям понад 800 мільйонів за борги за зарплатами
Міністерство енергетики досягло домовленостей із Міністерством фінансів щодо погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям за поточний рік, кошти виплатять якнайшвидше.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Кошти обсягом 836,5 млн грн мають надійти на рахунки вугледобувних підприємств найближчими днями", – йдеться у повідомленні.
Нагадуємо:
Загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із зарплати з нарахуваннями за 2015-2020 роки становить 1 186,5 млн грн.
Повідомлялось, що керівництво Міненерго підписало низку наказів, які забезпечують стабільне фінансування роботи енергосектору, зокрема щодо виплат зарплати працівникам вугледобувних підприємств.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua