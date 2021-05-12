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Міненерго виплатить шахтарям понад 800 мільйонів за борги за зарплатами 

Середа, 12 травня 2021, 10:28
 

Міністерство енергетики досягло домовленостей із Міністерством фінансів щодо погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям за поточний рік, кошти виплатять якнайшвидше.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Кошти обсягом 836,5 млн грн мають надійти на рахунки вугледобувних підприємств найближчими днями", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із зарплати з нарахуваннями за 2015-2020 роки становить 1 186,5 млн грн.

Повідомлялось, що керівництво Міненерго підписало низку наказів, які забезпечують стабільне фінансування роботи енергосектору, зокрема щодо виплат зарплати працівникам вугледобувних підприємств.

Економічна правда

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Міненергетики шахтарі

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