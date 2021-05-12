Міненерго виплатить шахтарям понад 800 мільйонів за борги за зарплатами 

Як завдяки карантину з'явився сервіс доставки продуктів та скільки заробляють його власники.

Напередодні відбулася серія неочікуваних кадрових змін на енергетичному ринку, яка ознаменувалася заміною Андрія Коболєва в "Нафтогазі" на його опонента Юрія Вітренка. Що сталося та хто від цього виграє?