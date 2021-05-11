Центренерго до кінця травня продасть електроенергію на 7 аукціонах – меморандум

"Центренерго" та Українська енергетична біржа уклали меморандум про співпрацю, за яким компанія проведе 10 аукціонів з продажу електроенергії до 21 липня.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

В період з 14 травня по 21 липня 2021 року компанія планує провести 10 аукціонів з продажу електроенергії базового навантаження з різним графіком постачання. З них 7 відбудуться до кінця травня.

Крім того, 17 травня відбудеться аукціон з продажу електроенергії пікового навантаження (з 8:00 до 23:00) у період червня - вересня.

"Наша оновлена стратегія торгів передбачає продаж електроенергії дрібними лотами, отже велика кількість кінцевих споживачів мають змогу самостійно забезпечити себе необхідним ресурсом", - додав член дирекції "Центренерго" Володимир Галущак.

Меморандум про взаємодію та співпрацю між УЕБ та "Центренерго" набув чинності з моменту підписання.

Гендиректор біржі Олександр Коваленко також прокоментував підписання: "Зростання обсягів біржової торгівлі електроенергією - це позитивний сигнал для всього ринку. Висока конкуренція на аукціонах забезпечує формування справедливих цін, які відповідають реальній вартості електроенергії в країні".

Нагадуємо:

За підсумками 1 кварталу 2021 року ПАТ "Центренерго" прозвітувало про 794,7 млн грн збитку - у першому кварталі 2020 року компанія звітувала про 163 млн грн збитку.

Нацкомісія з тарифів НКРЕКП повідомила про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії з 29 березня, серед них "Центренерго", державний "Гарпок" та компанії "ДТЕК".

Економічна правда