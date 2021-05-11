Нацбанк пояснив уповільнення інфляції до 8,4%

У квітні інфляція уповільнилася до 8,4% у річному вимірі, регулятор пов’язує це передусім із сповільненням зростання цін на сирі продукти харчування.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, споживча інфляція виявилася нижчою за траєкторію прогнозу, опубліковану в Інфляційному звіті за квітень 2021 року.

Натомість, внаслідок стійкого попиту та зростання виробничих витрат, посилився фундаментальний інфляційний тиск, що вимірюється показником базової інфляції. Цей показник у квітні пришвидшився до 6,3% р/р (із 5,9% р/р у березні).

Унаслідок подальшого підвищення світових цін на продовольство стрімко прискорилося подорожчання оброблених продовольчих товарів (до 10,0% р/р). Збільшення вартості сировини (борошна, олії та цукру) разом зі зростанням витрат на енергію сприяли підвищенню цін на майонез, маргарин, спред, хліб та борошняні вироби.

Швидше дорожчали послуги (на 7,8% р/р). Внаслідок стійкого попиту та підвищення виробничих витрат стрімкіше дорожчали послуги громадського харчування, салонів краси, ремонту, оренди житла та медичні послуги.

Зростання вартості палива (на 24,3% р/р) підтримувало підвищення світових цін на нафту, а також збереження високого попиту з боку населення. Разом із попитом це спричинило зростання цін на таксі.

Зменшилися темпи зростання цін на непродовольчі товари (до 1,0% р/р). Причина – вичерпанням ефектів минулорічного послаблення гривні, а також посиленням карантинних обмежень.

Сповільнилося зростання цін на сирі продукти харчування (до 7,6% р/р). Зокрема, поглибилося падіння цін на овочі борщового набору через збереження значних минулорічних запасів. Через збільшення витрат та скорочення виробництва зросли ціни на курятину, дорожчали цукор та борошно через високі світові ціни та гірші врожаї.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін збільшилися (до 14.4% р/р). Газ, гаряча вода та опалення дорожчали передусім через низьку базу порівняння.

Унаслідок підвищення витрат на паливо та оплату праці, а також посилення карантину збільшилася вартість автомобільних та залізничних перевезень. Завдяки розширенню пропозиції повільніше дорожчали тютюнові вироби.

Попри нижчу, ніж очікувалося, інфляцію в квітні, Національний банк очікує на збереження значного інфляційного тиску впродовж наступних місяців з огляду на стійкий споживчий попит, а також високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольство.

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Нагадуємо:

У квітні 2021 року рівень споживчих цін зріс на 8,4% проти квітня 2020 року, у порівнянні з березнем 2021 року – на 0,7%.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.

Економічна правда