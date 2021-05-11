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КС розгляне подання про неконституційність призначення членів Нацкомісії з тарифів

Вівторок, 11 травня 2021, 16:05
 

Велика палата Конституційного Суду на пленарному засіданні 18 травня розгляне конституційне подання 50 нардепів щодо відповідності Конституції призначення членів Нацкомісії з тарифів.

Про це повідомляється на сайті суду.

Зазначається, що пленарне засідання почнеться 18 травня о 10:00, на офіційному веб-сайті суду буде вестись трансляція засідання.

Нагадаємо:

У листопаді 2020 року до Конституційного Суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності призначення діючого складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Уповноваженим представником підписантів звернення зазначений народний депутат Олексій Кучеренко ("Батьківщина"). Звернення підписали депутати від "Батьківщини", "Нашого краю", "Слуги народу", "Європейської солідарності" та інших фракцій і груп.

Депутати просять визнати неконституційними і скасувати укази президента 2018-2019 років про призначення членів НКРЕКП: Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Оксани Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій, Валерія Тарасюка та Олексія Магди.

Також нардепи просять скасувати норми "Прикінцевих та перехідних положень" закону про НКРЕКП в редакції від грудня 2019 року в частині повноважень президента призначати тимчасових членів Комісії та затверджувати графік ротації членів НКРЕКП.

Економічна правда

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НКРЕ суд

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