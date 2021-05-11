У другій половині року гривня буде більш схильною до здешевлення – експерти

Експерти та учасники ринку у своїх прогнозах сходяться у тому, що до середини року гривня буде більш схильною до зміцнення, а у другій половині року - до здешевлення.

Про це йдеться у статті ЕП.

"Ми очікуємо сезонні коливання курсу впродовж року. Сезонна ревальвація (зміцнення) триватиме до середини-кінця літа, а восени курс почне повільно послаблюватися", - вважає аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

У компанії прогнозують незначну девальвацію гривні у 2021 році - до 28,2 грн за долар, а у 2022-2023 роках гривня щороку втрачатиме в середньому по 3% своєї вартості відносно долара.

Водночас у групі ICU на тлі менш вдалого для гривні початку року, аніж очікувалося раніше, вирішили дещо погіршити свої прогнози.

Якщо у січні там прогнозували, що долар протягом 2021 року коливатиметься в межах 27,5-28 грн, то наразі допускають девальвацію до позначки 28,5 грн за долар.

"Прогнозні розрахунки МВФ, наведені в оновленому звіті фонду, навпаки дещо оптимістичніші, ніж раніше. За їх розрахунками, середнє значення курсу долара у поточному році становитиме 27,98 грн (проти 28,12 грн раніше), у 2022 році – 27,61 грн (27,96 грн), а у 2023 році – 27,59 грн (28,1 грн)", - йдеться у матеріалі.

Перспективи гривні, крім суто економічних чинників, залежатимуть ще й від політичних, вважають у CASE-Україна. Зокрема, від того, чи "дозволятиме" НБУ гривні рухатися у бік зміцнення в той час, як бюджет вже другий рік поспіль має дефіцит у понад 200 млрд грн.

"Наразі відбуватиметься певне укріплення гривні, особливо на тлі проблем у боротьбі з ковідом. Але я не думаю, що НБУ допускатиме зміцнення курсу далеко від позначки 28 гривень за долар – це занадто сильні втрати для бюджету (чим міцніша гривня, тим менше надходжень до бюджету від експорту. – ЕП).

Чим подібні втрати закінчилися у минулому, зрозуміло з прикладів Оксани Маркарової та Якова Смолія (колишні міністр фінансів та голова НБУ, – ЕП)", – пояснює виконавчий директор CASE-Україна Дмитро Боярчук.

"Натомість банкіри, схоже, такий ризик виключають. Навіть менш вдалий для гривні початок року, ніж прогнозували більшість експертів, не змінив їхніх прогнозів щодо більш рішучого зміцнення національної валюти відносно долара", - йдеться у статті.

"Якщо ми говоримо за середину року, то орієнтир курсу – 27,3-27,5 гривень за долар. Однак у другій половині року через все ще високі ціни на газ та нафту, а також зростання бізнес-активності курс може піти в район 28 гривень", - зазначає директор департаменту ризик-менеджменту "Акордбанку" Микола Войтків.

Зміцнення гривні очікують і у банках з іноземним капіталом.

"За нашим прогнозом, влітку долар США по відношенню до гривні увійде до коридору 27-27,5 грн та торгуватиметься там до вересня.

Ми очікуємо на незначну девальвацію національної валюти восени та взимку, внаслідок чого курс долара США ближче до кінця року повернеться до діапазону 28-28,5 грн, а середньорічний курс становить близько 27,7 грн за долар у порівнянні з 27 грн у 2020 році", - вважає головний менеджер з економічного аналізу "Райффайзенбанку Аваль" Сергій Колодій.

"При оцінці прогнозів щодо майбутнього курсу долара в Україні потрібно розуміти, що у часи пандемії їхня точність багато в чому залежить ще й від перебігу вакцинації та післякризового відновлення економіки.

Для України швидші темпи вакцинації означають більші темпи економічного зростання, а разом з ними - більші обсяги імпорту товарів та подорожей українців за кордон. Останні два чинники можуть створювати додатковий тиск на гривню, спричиняючи її девальвацію", - додає автор матеріалу.

Читайте детальніше у статті: Якими будуть ціни та курс долара на кінець року: оновлені прогнози НБУ та економістів

Економічна правда