Ціни на гречку знижуються, дефіциту немає – Мінекономіки

У квітні ціна на крупи гречані, які входять до переліку соціально значущих товарів, знизилася на 0,4%, продукції достатньо для повного забезпечення внутрішнього попиту.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Так, ціна станом на 30 квітня становила 40,06 грн/кг. На зниження вплинула, зокрема, програма держпідтримки аграріїв для стимулювання виробництва гречки. Нею передбачено надання дотацій аграріям у розмірі 3500 грн на 1 га посівів гречки, очікується охоплення у 15 тисяч га.

"Також, Мінекономіки не очікує проблем на ринку гречки через тимчасову відмову Росії експортувати цю продукцію в Україну. Внутрішні потреби у гречці будуть повністю забезпечені", – додали у відомстві.

У 2020/2021 маркетинговому році (МР) внутрішня потреба у гречці становить 131 тис. тонн, з них 116 тис. тонн – на харчові потреби. За даними Держстату, у 2020 році обсяг виробництва гречки становив 97,6 тис. тонн. Перехідні залишки на початок МР становлять 10 тис. тонн, а наприкінці прогнозуються на рівні 20 тис. тонн.

Станом на 1 травня 2021 року Україна експортувала 0,6 тис. тонн зерна гречки та імпортувала 31,3 тис. тонн (зокрема, з РФ – 18,9 тис. тонн, Казахстану – 9 тис. тонн, Білорусі – 3,4 тис. тонн). Також було імпортовано 19 тис. тонн зерна зернових культур, з яких гречана крупа становить близько 15 тис. тонн.

"Таким чином, станом на 1 травня 2021, за експертними підрахунками, імпортовано 46 тис. тонн гречки. Тож підстав для виникнення дефіциту цієї продукції на ринку України немає", – підсумували у Мінекономіки.

Нагадуємо:

У квітні 2021 року рівень споживчих цін зріс на 8,4% проти квітня 2020 року, у порівнянні з березнем 2021 року – на 0,7%.

Економічна правда