Оператор ГТС отримав прибуток на понад 20 мільярдів у 2020
Згідно з фінансовою звітністю оператора газотранспортної системи України, підтвердженою аудитом, чистий прибуток компанії склав 20,4 млрд грн у 2020 році.
Про це йдеться на сайті оператора.
Інші ключові фінансові показники 2020 такі:
- дохід від діяльності на міжнародних ринках склав 47,5 млрд грн;
- дохід від діяльності на внутрішньому ринку 10,1 млрд грн;
- операційні витрати, 34,6 грн млрд;
- сплачено податків, 14,9 млрд грн;
- EBITDA, 29,7 млрд грн.
"Компанія наразі майже не заробляє на внутрішньому споживачеві: вартість транспортування у кінцевій ціні на газ складає лише 23 копійки/кубометр (без ПДВ) або близько 3%", - зауважили в ОГТСУ.
Нагадуємо:
Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу не пропускає законодавчу правку щодо введення спецрахунків для облгазів. Таким чином, блокується процес примусового стягнення грошей з рахунків облгазів в рахунок погашення їх боргів перед Оператором ГТС.
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