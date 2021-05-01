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Оператор ГТС отримав прибуток на понад 20 мільярдів у 2020

Субота, 1 травня 2021, 10:00
 

Згідно з фінансовою звітністю оператора газотранспортної системи України, підтвердженою аудитом, чистий прибуток компанії склав 20,4 млрд грн у 2020 році.

Про це йдеться на сайті оператора. 

Інші ключові фінансові показники 2020 такі: 

  • дохід від діяльності на міжнародних ринках склав 47,5 млрд грн; 
  • дохід від діяльності на внутрішньому ринку 10,1 млрд грн; 
  • операційні витрати, 34,6 грн млрд; 
  • сплачено податків, 14,9 млрд грн; 
  • EBITDA, 29,7 млрд грн. 

"Компанія наразі майже не заробляє на внутрішньому споживачеві: вартість транспортування у кінцевій ціні на газ складає лише 23 копійки/кубометр (без ПДВ) або близько 3%", - зауважили в ОГТСУ.

Нагадуємо:

Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу не пропускає законодавчу правку щодо введення спецрахунків для облгазів. Таким чином, блокується процес примусового стягнення грошей з рахунків облгазів в рахунок погашення їх боргів перед Оператором ГТС.

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Економічна правда
Укр / Рус
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