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Рада гальмує "вибивання" 10 мільярдів боргів з Фірташа – Макогон

П'ятниця, 23 квітня 2021, 14:25
 

Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу не пропускає законодавчу правку щодо введення спецрахунків для облгазів. Таким чином, блокується процес примусового стягнення грошей з рахунків облгазів в рахунок погашення їх боргів перед Оператором ГТС.

Про це розповів голова Оператора ГТС Сергій Макогон в інтерв'ю Економічній правді.

"Законопроєкт підтримує Міненерго і всі інші. На жаль, він не може пройти комітет Верховної Ради з ПЕК. Не знаю чому. Хоча останнім часом комітет почав демонструвати активність в цьому питанні.

Облгази з початку року в 8 разів наростили борги і довели їх з 1,23 млрд грн до рівня 9,943 млрд грн.

За словами Макогона, це явище може бути частиною бізнес-стратегії власників облгазів.

Нагадаємо, що більшість облгазів в Україні належить олігархові Дмитру Фірташу.

Детальніше читайте за посиланням: Голова газотранспортної системи Макогон: неможливо імпортувати газ з Росії, а безпеку – із США

Економічна правда

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облгази Фірташ Верховна рада борги

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