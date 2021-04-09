Укрзалізниця розглядає випуск єврооблігацій цьогоріч

Укрзалізниця з метою рефінансування своїх зобов’язань розглядає випуск єврооблігацій у 2021 році та шукає кращі варіанти для запозичень, зокрема у банках.

Про це йдеться у консолідованій звітності Укрзалізниці.

Так, з метою рефінансування поточної частини процентних кредитів та запозичень групи, УЗ розглядає випуск єврооблігацій та працює над отриманням необхідних дозволів.

Крім того, у компанії працюють над залученням запозичень з кращими умовами, порівняно з наявними, з альтернативних комерційних джерел. Йдеться про українські та міжнародні банки.

"Управлінський персонал також розглядає можливість залучення фінансування від державних банків та механізмів державної підтримки, якщо не вдасться вчасно залучити кошти на міжнародних ринках капіталу", – йдеться у звітності.

Нагадуємо:

Укрзалізниця за підсумками 2020 року отримала чистий збиток у 11,9 мільярда гривень, у 2019 році прибуток становив майже 3 мільярди.

Економічна правда