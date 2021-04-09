Forbes продав свою обкладинку у вигляді NFT за 333 тисячі доларів

Американський журнал Forbes продав свою обкладину у вигляді NFT (невзаємозамінний токен) за 333 тис доларів - на обкладинці зображені американські підприємці, брати-близнюки Вінклвосси.

Про це повідомляє Forbes у Twitter.

Зазначається, що журнал виставив обкладинку у вигляді NFT у середу.

"Merchants of the Metaverse", Forbes first cover-turned-NFT, sold on @niftygateway for $333,333. The proceeds will support @IWMF and @pressfreedom in their missions to ensure free, strong and diverse journalism. pic.twitter.com/qZDwoQYiA7 — Forbes Crypto (@ForbesCrypto) April 8, 2021

Торги пройшли на платформі Nifty Gateway.

Отримані кошти підуть у якості пожертви Комітету захисту журналістів (CPJ) та Міжнародному фонду жіночих медіа (IWMF).

Зазначається, що фотографію братів Вінклвоссів для обкладинки зробив Майкл Прінс, а художник Йосі Содеока створив з неї 15-секундний витвір цифрового мистецтва для NFT.

До цього близнюки Кемерон і Тайлер Вінклвосси вперше потрапили в список найбагатших людей за версією Forbes - вони посіли четверту сходинку серед криптопідприємців.

Нагадаємо:

Колумніст американської газети The New York Times Кевін Рус написав колонку "Купіть цю колонку на блокчейні!", перетворив скріншот колонки на NFT (невзаємозамінний токен) та продав його на аукціоні за 560 тис дол.

Засновник Twitter Джек Дорзі продав свій перший твіт у соцмережі за понад 2,9 мільйона доларів у вигляді NFT, або невзаємозамінного токена.

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Економічна правда