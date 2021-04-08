Firefly Aerospace Полякова розробить космічний тягач для NASA

Американська компанія Firefly Aerospace, власником якої є українець Максим Поляков, отримала від NASA запрошення на розробку космічного апарата на електричній тязі, здатного у космосі переміщати вантажі й доставляти їх на місячну орбіту - Space Utility Vehicle.

Про це з посиланням на прес-службу компанії повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що новий "космічний тягач" зможе доставити корисне навантаження на орбіти, яких складно досягти за допомогою класичних ракет.

"SUV від Firefly Aerospace стане сполучною ланкою між ракетою Firefly Alpha та місячним модулем Blue Ghost, таким чином створюючи повний ланцюжок доставки корисного вантажу із Землі на поверхню Місяця для завдань NASA", - йдеться у повідомленні.

"Розробка та впровадження Space Utility Vehicle в систему космічних послуг Firefly Aerospace є наступним логічним кроком і важливою ланкою в ланцюзі доставки корисного навантаження на Місяць", - цитує Полякова прес-служба компанії.

У компанії додали, що Space Utility Vehicle буде обладнаний електродвигунами на сонячних батареях.

Він здатний переміщати вантажі до 500 кг між орбітами, збільшити дальність доставки вантажів за допомогою ракет, підтримувати політ на максимально низькій орбіті у 250 км і надавати платформу для вантажів, які потребують додаткового живлення або зв'язку.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що компанія Firefly Aerospace доставить в космос супутник General Atomics в рамках місії NASA з дослідження забруднень повітря на Землі.

Firefly Aerospace - техаська аерокосмічна компанія, яку у 2017 році викупив український підприємець Максим Поляков.

Вона займається розробкою ракет-носіїв з метою доставки вантажів у космос.

Експериментальне виробництво малих ракетних вузлів та їхнє лабораторне тестування відбуваються у Дніпрі, де також знаходиться R&D центр компанії.

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