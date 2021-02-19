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Firefly Aerospace Полякова доставить супутник для вивчення забруднень на Землі в рамках місії NASA

П'ятниця, 19 лютого 2021, 18:41
 

Компанія Firefly Aerospace, заснована українським інвестором Максом Поляковим, доставить в космос супутник General Atomics в рамках місії NASA з дослідження забруднень повітря на Землі.

Про це повідомляє пресслужба Firefly Aerospace.

General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) - американська компанія, що виконує замовлення для оборонної промисловості США та спеціалізується на виготовленні електромагнітних та енергетичних пускових систем.

Компанія підписала контракт з Firefly Aerospace, засновником і головним інвестором якої є українець Макс Поляков. Згідно контракту, ракета Alpha Firefly Aerospace в рамках місії NASA доставить в космос розроблений GA-EMS орбітальний супутник (OTB) з реєстратором часток забруднення в атмосфері (MAIA).  

"Даний контракт є важливим показником партнерства компаній в оборонному секторі. Запуск ракети планується у 2022 році з бази ВПС Ванденберг в США", - зазначають у Firefly Aerospace.

Як пояснює Поляков, реєстратор три роки вимірюватиме рівень забруднення атмосфери. Це дозволить виявити взаємозв'язок між кількістю зважених твердих частинок в атмосфері і розвитком серцево-судинних і респіраторних захворювань у 12 регіонах світу.

МАІА - місія в рамках програми NASA по вивченню Землі Earth System Science Pathfinder Program дослідницького центру Ленглі, Вірджинія. Її основа мета - зрозуміти, як різні типи забруднення повітря впливають на здоров’я людей.

Економічна правда

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космічна галузь екологія

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