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У березні українську реєстрацію отримали майже 35 тисяч уживаних іномарок – асоціація

Середа, 7 квітня 2021, 18:20
 

У березні 2021 року першу реєстрацію в Україні пройшли 34,8 тис вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це на 87% більше, ніж роком раніше і на 27% більше порівняно з лютим 2021 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

"Кількість березневих реєстрацій нових легкових автомобілів склало трохи більше 9 тис одиниць. Як наслідок, в перший місяць весни розмитнені машини з пробігом охопили понад 79% первинного ринку легкових авто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду залишається Volkswagen (5,7 тис авто).

На другому місці Ford (3,2 тис авто). Замикає топ-3 Renault (2,9 тис авто).

Також в топ-5 Skoda (2,8 тис авто) та Hyundai ( 2,4 тис авто).

"Всього за перший квартал 2021 року українську прописку отримали 87,7 тис легкових авто з пробігом, це на 10% більше ніж торік і учетверо більше за кількість проданих в країні нових авто за той самий період", - додали в асоціації.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли майже 53 тис уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це у 4,4 рази більше реалізації нових авто за цей же період.

Еокномічна правда

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