Комісія видасть ліцензію на наземне казино у столичному готелі

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видасть ТОВ "БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ" ліцензію на наземне казино у одному з люксових готелів Києва.

Про це повідомляє Комісія у Facebook.

"Місце провадження діяльності - київський готель "ІнтерКонтиненталь-Київ". Наразі організатор має сплатити за ліцензію впродовж 10 днів після отримання повідомлення", – йдеться у повідомленні.

У рішенні зазначається, що діяльність провадитимуть у підвальних приміщеннях готелю площею 506,8 квадратних метрів.

Також зазначається, що 5 квітня ліцензію отримало онлайн-казино ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Нагадуємо:

Держбюджет отримав за перші дві ліцензії наземного казино 72 мільйони гривень - ліцензії оплатили ТОВ "ПРИМУМ" (готель "Гагарін" в Одесі) та ТОВ "НЕБУЛА ГЕЙМС" (Львів).

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Економічна правда