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Нацдепозитарій обрав нового голову наглядової ради

П'ятниця, 30 квітня 2021, 17:00
 

Наглядова рада ПАТ "Національний депозитарій України" (НДУ) обрала нового голову - ним став незалежний директор Віталій Мілентьєв.

Про це НДУ повідомляє в системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР та на офіційному сайті.

Таке рішення схвалили 29 квітня - голову наглядової ради обрали на термін до припинення повноважень членів наглядової ради за рішенням загальних зборів НДУ або про переобрання.

Віталій Мілентьєв є діючим членом наглядової ради НДУ (незалежним директором).

Заступником голови наглядової ради НДУ став представник акціонера (Нацбанку) Юрій Гелетій.

Нагадаємо:

Акціонери ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (НДУ) рішенням річних загальних зборів припинили повноваження голови/члена наглядової ради Олександра Данилюка.

При цьому Юрій Гелетій, Віталій Лісовенко, Віталій Мілентьєв, Ярослав Шляхов були переобрані на посади членів наглядової ради.

Також членом наглядової ради обрали Олексія Кия.

Економічна правда

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Нацдепозитарій

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