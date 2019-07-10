УЗ планує електрифікувати 100 кілометрів колії у напрямку кордону з Польщею

АТ "Укрзалізниця" проводить підготовку до електрифікації дільниці Ковель - Ізов - Держкордон, що спростить експорт залізної руди з України до Польщі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, ділянка завдовжки майже 100 км наразі є найбільш затратною частиною маршруту експорту залізорудної сировини з Кривого Рогу на металургійні підприємства в Польщі.

"Через відсутність електрифікації на зазначеній ділянці ми вимушені перевозити вантажі на дизельтязі.

В умовах постійного зростання цін на нафтопродукти електрифікація сприятиме зменшенню експлуатаційних витрат, енергозбереженню, зниженню забруднення природного середовища від згорання дизпалива. Крім того, для клієнтів-вантажовідправників ми суттєво скоротимо терміни доставки вантажів", - заявив Кравцов.

Електрифікація зазначеної ділянки також вдвічі збільшить пропускну здатність для пасажирських та приміських поїздів. У межах проекту переобладнають 6 проміжних станцій та 5 зупиночних пунктів

Голова правління УЗ підкреслив, що уже реконструювали колії та інфраструктуру на станції Ізов Волинської області. Роботи з електрифікації планується розпочати вже цього року.

Нагадаємо:

Із початку року "Укрзалізниця" модернізувала 18 вагонів, середній вік яких – 32 роки, і тепер вони працюють на маршрутах у складі фірмових поїздів першого класу.

Економічна правда