Шмигаль: перевиконання доходів від митниці та податкової — результат боротьби з контрабандою та скрутками

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перевиконання доходів від митниці та податкової — це результат боротьби з контрабандою на митниці та зі скрутками-схемами в податковій.

Про це він написав на сторінці у facebook.

Державний бюджет у першому кварталі 2021 року перевиконано за доходами на 13,5 млрд грн (це 106% виконання).

За його словами, такі показники є результатом трансформацій які запускались у минулому році.

"Це демонструє стратегічну та цілеспрямовану боротьбу з контрабандою на митниці та зі скрутками-схемами в податковій. Це системна робота, і вона точно продовжиться", - написав він.

Нагадуємо:

Від початку року держбюджет за загальним та спеціальним фондами перевиконано на 5,7% з показником у 251,5 млрд грн, проте видатки за перший квартал недовиконали на 8,3%.

У лютому 2021 року розпис держбюджету виконано на 101,9%, водночас перевиконання у частині податкових надходжень становить 3,2%.