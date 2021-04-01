Держбюджет за перший квартал перевиконали на 5,7%

Від початку року держбюджет за загальним та спеціальним фондами перевиконано на 5,7% з показником у 251,5 млрд грн, проте видатки за перший квартал недовиконали на 8,3%.

Про це йдеться у даних Держказначейства, пресслужба Мінфіну.

Надходження до державного бюджету у березні становлять 108,02 млрд грн, що на 8% вище за план на відповідний період. Для порівняння, у 2020 році надходження за березень становили 88,3 млрд грн, або на 22,4% менше.

Так, надходження за загальним фондом становили 94,8 млрд грн (+5,7% понад плану), за спеціальним – 13,2 млрд грн (+27,5%).

Зокрема, податкові органи забезпечили надходження 57,7 млрд грн до бюджету, або на 5,4% понад плану. Серед податків найбільше принесли податок на прибуток (24,7 млрд грн), на додану вартість (12,9 млрд грн) та ПДФО (10,7 млрд грн).

Митних платежів надійшло на 8,6% понад плану березня, або 34,4 млрд грн. З них 31,8 млрд грн – податок на додану вартість.

Загалом від початку року держбюджет перевиконано на 5,7% з показником у 251,5 млрд грн. За загальним фондом надходження становили 219,7 млрд грн (+4,7% проти плану).

З них від податкової надійшло 128,7 млрд грн (+6,2% плану), від митниці – 83,4 млрд грн (+3,7%)

Надходження з Єдиного соцвнеску за цей період становили 76,6 млрд грн (+1%).

Водночас, розпис за видатками загального фонду держбюджету у першому кварталі недовиконано на 8,3% – вони становили 253,8 млрд грн.

Держбюджет за цей період звели з дефіцитом у 24,4 млрд грн. Запозичення до загального фонду становили 118,7 млрд грн, або 73,8% від плану лише коштом внутрішніх запозичень.

Платежі з погашення державного боргу за січень-березень 2021 року становили 106,9 млрд грн (99,3% плану), платежі з обслуговування – 37,4 млрд грн (96,8 % плану).

Нагадуємо:

У лютому 2021 року розпис держбюджету виконано на 101,9%, водночас перевиконання у частині податкових надходжень становить 3,2%.

Економічна правда