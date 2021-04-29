Уряду рекомендували повернути пільги на електроенергію для тих, хто живе поряд із АЕС
Верховна Рада на засіданні 29 квітня ухвалила постанову, якою рекомендувала Кабміну невідкладно встановити пільговий тариф на електроенергію для людей, що проживають у радіусі 30 кілометрів від атомних електростанцій.
Про це повідомляє сайт Ради.
Кабінету Міністрів рекомендовано встановити пільги для споживачів, що постійно проживають у радіусі 30 км від АЕС, протягом чотирнадцяти календарних днів з дня набрання чинності постановою.
Тариф пропонується у розмірі 70 відсотків чинного тарифу для відповідної групи населення.
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Нагадуємо:
Міста, які втратили пільги на електроенергію за розташування у 30 кілометровій зоні від атомних електростанцій, хочуть повернути їх назад.
Компанія-постачальник електроенергії YASNO з посиланням на відповідну урядову постанову повідомила, що з 1 січня припиняє діяти також пільговий тариф для людей, які проживають у 30-кілометровій зоні атомних станцій. До цього мешканці таких районів мали знижку і сплачували за електроенергію на 30% менше.
Економічна правда
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