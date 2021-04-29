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Уряду рекомендували повернути пільги на електроенергію для тих, хто живе поряд із АЕС

Четвер, 29 квітня 2021, 16:44
 

Верховна Рада на засіданні 29 квітня ухвалила постанову, якою рекомендувала Кабміну невідкладно встановити пільговий тариф на електроенергію для людей, що проживають у радіусі 30 кілометрів від атомних електростанцій.

Про це повідомляє сайт Ради.

Кабінету Міністрів рекомендовано встановити пільги для споживачів, що постійно проживають у радіусі 30 км від АЕС, протягом чотирнадцяти календарних днів з дня набрання чинності постановою.

Тариф пропонується у розмірі 70 відсотків чинного тарифу для відповідної групи населення.

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Нагадуємо:

Міста, які втратили пільги на електроенергію за розташування у 30 кілометровій зоні від атомних електростанцій, хочуть повернути їх назад.

Компанія-постачальник електроенергії YASNO з посиланням на відповідну урядову постанову повідомила, що з 1 січня припиняє діяти також пільговий тариф для людей, які проживають у 30-кілометровій зоні атомних станцій. До цього мешканці таких районів мали знижку і сплачували за електроенергію на 30% менше.

Економічна правда

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електроенергія Кабмін Верховна рада

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