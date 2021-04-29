ЄС вітає ухвалення закону щодо земельної децентралізації

Представництво Євросоюзу в Україні привітало ухвалення Верховної Радою закону щодо земельної децентралізації та очікують на старт земельної реформи з 1 липня.

Про це Представництво ЄС повідомило у Twitter.

"Значний крок до земельної реформи - однієї з ключових в Україні. З нетерпінням очікуємо ухвалення додаткового законодавства для впровадження земельної реформи з 1/07", – повідомили у Представництві.

🇺🇦Вітаємо прийняття Закону №2194 @ua_parliament про вдоскон. системи управління і дерегуляцію у сфері земельних відносин.

Значний крок до земельної реформи - однієї з ключових в 🇺🇦.

З нетерпінням очікуємо ухвалення додаткового з-тва для впровадження земельної реформи з 1/07 https://t.co/4NdwojxcBB — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 29, 2021

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він є ключовим для проведення земельної реформи та регулює передачу земель "на місця" громадам

У 2021 році також відновили роботу Мінагрополітики, перед яким стоять 2 важливі завдання - запуск ринку землі з 1 липня та реалізація масштабної програми з будівництва системи зрошення.

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Економічна правда