ЄС вітає ухвалення закону щодо земельної децентралізації
Представництво Євросоюзу в Україні привітало ухвалення Верховної Радою закону щодо земельної децентралізації та очікують на старт земельної реформи з 1 липня.
Про це Представництво ЄС повідомило у Twitter.
"Значний крок до земельної реформи - однієї з ключових в Україні. З нетерпінням очікуємо ухвалення додаткового законодавства для впровадження земельної реформи з 1/07", – повідомили у Представництві.
🇺🇦Вітаємо прийняття Закону №2194 @ua_parliament про вдоскон. системи управління і дерегуляцію у сфері земельних відносин.
Значний крок до земельної реформи - однієї з ключових в 🇺🇦.
З нетерпінням очікуємо ухвалення додаткового з-тва для впровадження земельної реформи з 1/07 https://t.co/4NdwojxcBB
— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 29, 2021
Нагадуємо:
Верховна Рада на засіданні 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він є ключовим для проведення земельної реформи та регулює передачу земель "на місця" громадам
У 2021 році також відновили роботу Мінагрополітики, перед яким стоять 2 важливі завдання - запуск ринку землі з 1 липня та реалізація масштабної програми з будівництва системи зрошення.
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Економічна правда
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