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В УЗ назвали дати перших рейсів "Бойківського експресу" до Карпат

Четвер, 29 квітня 2021, 11:40
 

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ №745/746 Київ - Славське 1 і 4 травня здійснить свої перші рейси після перейменування.

Про це повідомляє прес-служба УЗ. 

У компанії нагадали, що взимку маршрутом Київ - Славське курсував  "Лижний експрес", який "користувався неабияким попитом серед любителів активного відпочинку".

"У перший же день після відкриття продажу було реалізовано близько 10% квитків на перший рейс, наразі квитки ще є в продажу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед усіх пасажирів рейсу №745, які прямуватимуть до Славського 1 та 4 травня, відділ туризму Славської громади випадковим чином розіграє 10 ексклюзивних наборів бойківських сувенірів - треба лише зберігати свій паперовий або електронний квиток до кінця поїздки", - додали в УЗ.

Нагадаємо:

В "Укрзалізниці" спостерігають сплеск зацікавленості пасажирів у подорожах під час травневих свят: зокрема, попит на квитки 30 квітня на 23% вищий за середнє значення з початку року.

Економічна правда

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Укрзалізниця Інтерсіті

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