В УЗ назвали найпопулярніші напрямки на травневі свята

В "Укрзалізниці" спостерігають сплеск зацікавленості пасажирів у подорожах під час травневих свят: зокрема, попит на квитки 30 квітня на 23% вищий за середнє значення з початку року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Оперативно реагуючи на попит, Укрзалізниця додає ще один рейс Інтерсіті+ №728/727 сполученням Київ - Харків - Київ на 30 квітня", - йдеться у повідомленні.

В УЗ назвали 5 найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вікенд, квитки на які сумарно придбало вже більше 5 тисяч українців:

№46/45 Лисичанськ - Ужгород (1184 пасажири);

№142/141 Львів - Бахмут (1055 пасажирів);

№92/91 Одеса - Костянтинівка (1041 пасажир);

№138/137 Хмельницький - Лисичанськ (1003 пасажири);

№58/57 Одеса - Ковель (907 пасажирів).

"Кількість квитків у зазначених поїздах на святкові дати є обмеженою, тому Укрзалізниця радить не відкладати бронювання поїздки та продовжує готувати весь доступний та якісний рухомий склад, щоб дати можливість усім охочим безпечно та комфортно провести перші травневі вихідні", - заявили в компанії.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" відновила повноцінне курсування поїздів далекого сполучення на всій території України, рух у яких був тимчасово обмежений через карантин, крім Житомирської області.

Економічна правда