Державний Укргазбанк отримав нового голову наглядової ради

На річних загальних зборах акціонерів Укргазбанку головою наглядової ради призначили Теймура Багірова, він був її членом з 2015 року.

Про це повідомляє пресслужба Укргазбанку.

Нове призначення відбулося у зв’язку із заявою колишнього голови наглядової ради Шреніка Давди про припинення ним повноважень для виконання інших професійних обов’язків.

Теймур Багіров увійшов до складу наглядової ради Укргазбанку у 2015 році, коли банк розпочав реформу системи корпоративного управління.

Наразі до складу наглядової ради держбанку, крім її голови, входять: Шевальов Артем Валентинович, Давда Шренік Діраджлал (як незалежний член Наглядової ради), Коняс Славомір Роман, Блащук Юрій Олександрович, Волчко Оксана Юліанівна, Улютін Денис Валерійович.

Нагадуємо:

"Укргазбанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду, за якою банк отримає позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови.

У 2018 році головою наглядової ради Укргазбанку став Шренік Давда замість Артема Шевальова.

Економічна правда