Державний Укргазбанк отримав нового голову наглядової ради
На річних загальних зборах акціонерів Укргазбанку головою наглядової ради призначили Теймура Багірова, він був її членом з 2015 року.
Про це повідомляє пресслужба Укргазбанку.
Нове призначення відбулося у зв’язку із заявою колишнього голови наглядової ради Шреніка Давди про припинення ним повноважень для виконання інших професійних обов’язків.
Теймур Багіров увійшов до складу наглядової ради Укргазбанку у 2015 році, коли банк розпочав реформу системи корпоративного управління.
Наразі до складу наглядової ради держбанку, крім її голови, входять: Шевальов Артем Валентинович, Давда Шренік Діраджлал (як незалежний член Наглядової ради), Коняс Славомір Роман, Блащук Юрій Олександрович, Волчко Оксана Юліанівна, Улютін Денис Валерійович.
Нагадуємо:
"Укргазбанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду, за якою банк отримає позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови.
У 2018 році головою наглядової ради Укргазбанку став Шренік Давда замість Артема Шевальова.
Економічна правда
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