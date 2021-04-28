Уряд витратить 500 мільйонів на швидкісний інтернет у селах

Кабмін погодив надання субвенції (500 млн грн) територіальним громадам на підключення закладів соціальної інфраструктури у селах, де немає широкосмугового доступу до інтернету.

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль.

"Аби безперебійно мати доступ до якісних електронних послуг, звісно, повинен бути доступ до якісного інтернету. На жаль, зараз більше 15 тис населених пунктів все ще не мають можливості підключитись до фіксованого широкосмугового доступу до інтернету.

Мінцифри підготувало важливий документ, яким визначається порядок та умови надання субвенції місцевим органм влади для підвищення доступу до інтернету у сільській місцевості", - заявив Шмигаль, відкриваючи засідання.

За його словами, на відповідну програму передбачено 500 млн грн.

Відповідно до документа, головним розпорядником коштів є Мінцифри.

Субвенція використовується для закупівлі послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету.

Відповідно до проєкту постанови, до закладів соціальної інфраструктури належать:

заклади освіти, інтернати для дітей-сиріт;

заклади первинної та вторинної медичної допомоги;

заклади соціального захисту та заклади, що надають соціальні послуги;

заклади культури (бібліотеки, музеї та інші);

центри надання адміністративних послуг;

місцеві пожежно-рятувальні підрозділи.

Нагадаємо:

Віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2021 році до оптичного інтернету підключать більше 3000 українських сіл.

Економічна правда