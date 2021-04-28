Всі розділи
Укр / Рус

Стало відомо, хто очолить Держінспекцію архітектури та містобудування

Середа, 28 квітня 2021, 16:39
 

Кабмін на засіданні 28 квітня ухвалив призначення Кривоноса Семена Юрійовича на посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Нагадаємо, що навесні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Замість ДАБІ було утворено три нові органи: Державну інспекцію містобудування, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні та Державну сервісну службу містобудування.

Проте у грудні того ж року постановою №1340 Державну інспекцію містобудування та Державну сервісну службу містобудування було ліквідовано.

Цим же документом створили Державну інспекцію архітектури та містобудування України, яка реалізовуватиме державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Діяльність ДІАМ координується через Міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Рекомендуємо почитати: Будівництво на межі колапсу: Чому найбільш корумпований орган країни досі працює

"Сірий кардинал" ДАБІ Сергієнко: Пропоную разом шукати 5 доларів за квадрат, які я начебто взяв. Знайдемо – ділюсь 50 на 50

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін уряд

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бойко знову тимчасово очолив Міненерго 28 квітня 2021, 16:08
Кабмін призначив Вітренка головою "Нафтогазу" 28 квітня 2021, 15:45
Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління "Нафтогазу" 28 квітня 2021, 15:08
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!