Стало відомо, хто очолить Держінспекцію архітектури та містобудування
Кабмін на засіданні 28 квітня ухвалив призначення Кривоноса Семена Юрійовича на посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Нагадаємо, що навесні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Замість ДАБІ було утворено три нові органи: Державну інспекцію містобудування, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні та Державну сервісну службу містобудування.
Проте у грудні того ж року постановою №1340 Державну інспекцію містобудування та Державну сервісну службу містобудування було ліквідовано.
Цим же документом створили Державну інспекцію архітектури та містобудування України, яка реалізовуватиме державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Діяльність ДІАМ координується через Міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.
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Економічна правда
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