У Туреччині закрилася ще одна криптобіржа

Турецька криптовалютна біржа Vebitcoin оголосила про банкрутство на тлі введених в країні обмежень на розрахунки в криптовалютах.

Про це повідомляє CNBC.

Vebitcoin – друга криптовалютна біржа в Туреччині, яка припинила роботу після введених обмежень. У компанії заявили, що припинили всю діяльність через фінансові труднощі. Біржа пообіцяла якнайшвидше проінформувати клієнтів про ситуацію.

Турецька влада заблокувала внутрішні банківські рахунки Vebitcoin і затримала чотирьох осіб.

За даними майданчика CoinGecko, до закриття щоденні обсяги торгів на Vebitcoin становили майже 60 млн доларів.

Зазначається, що останнім часом деякі турки звернулися до криптовалют як до способу захисту своїх заощаджень від стрімкого зростання інфляції та ослаблення національної валюти ліри.

Нагадуємо:

Минулого тижня одна з найбільших бірж криптовалюти в Туреччині Thodex збанкрутувала, користувачі побоюються, що їх заощадження зникнуть і підозрюють біржу в шахрайстві.