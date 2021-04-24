Одна з найбільших турецьких криптобірж збанкрутувала

Одна з найбільших бірж криптовалюти в Туреччині Thodex збанкрутувала, користувачі побоюються, що їх заощадження зникнуть і підозрюють біржу в шахрайстві.

Про це повідомляє Bloomberg.

У середу, 21 квітня, Thodex повідомила, що на п'ять днів припиняються всі операції на біржі. Причиною цього біржа назвала передачу частини компанії зовнішнім інвесторам.

Однак трейдери запідозрили біржу в шахрайстві і подали позов до суду. Влада намагалася знайти 27-річного засновника біржі Фарука Фатіха Озера, який втік з країни, однак місцезнаходження невідоме.

У той же час Озер розмістив заяву, в якому пообіцяв виплатити борг інвесторам і повернутися до Туреччини, щоб постати перед судом.

Уряд прийняв рішення заблокувати рахунки компанії, поліція провела обшук в її головному офісі в Стамбулі.

Також повідомляється, що збитки можуть досягати 2 мільярдів доларів. Адвокат потерпілих сказав, що гроші, вкладені близько 390 тисяч активних користувачів, стали "безповоротними". Обидві цифри оскаржуються Озером, він повідомив, що постраждало близько 30 тисяч користувачів.

Уряд Туреччини має вжити заходів "якомога швидше", - сказав старший економічний радник Ердогана Джеміль Ертем.

"Встановлюються піраміди. Туреччина, безсумнівно, буде проводити регулювання, яке відповідає її економіці, але також буде слідувати глобальним подіям ", - заявив він.