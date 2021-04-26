Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 27 квітня на рівні 27,86 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,65 грн (на 26 квітня – 33,67 гривні).

Нагадуємо:

26 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,86 - 27,88 гривні.

26 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 26 квітня на рівні 27,90 гривні.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 23 квітня на рівні 28,06 гривні, проте послабив курс до євро.

Економічна правда