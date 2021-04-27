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Уряд оголосив конкурс на двох членів наглядової ради Укрзалізниці

Вівторок, 27 квітня 2021, 15:01
 

Своїм розпорядження Кабмін оголосив відбір кандидатів на зайняття посад двох членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

Про це йдеться у розпорядженні № 363-р.

"Оголосити відбір кандидатів на зайняття посад двох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця", – йдеться у документі.

Наразі до наглядової ради підприємства входять п’ять осіб на чолі з Шевкі Аджунером: Олег Журавльов, Сергій Лещенко, Андреас Матьє та Адомас Азуолас Аудіцкас.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів затвердив річний звіт "Укрзалізниці" за 2019 рік і зобов'язав компанію перерахувати до держбюджету 749,5 мільйона гривень дивідендів.

Економічна правда

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уряд Кабмін Укрзалізниця

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