Уряд оголосив конкурс на двох членів наглядової ради Укрзалізниці

Своїм розпорядження Кабмін оголосив відбір кандидатів на зайняття посад двох членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

Про це йдеться у розпорядженні № 363-р.

"Оголосити відбір кандидатів на зайняття посад двох незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця", – йдеться у документі.

Наразі до наглядової ради підприємства входять п’ять осіб на чолі з Шевкі Аджунером: Олег Журавльов, Сергій Лещенко, Андреас Матьє та Адомас Азуолас Аудіцкас.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів затвердив річний звіт "Укрзалізниці" за 2019 рік і зобов'язав компанію перерахувати до держбюджету 749,5 мільйона гривень дивідендів.

Економічна правда