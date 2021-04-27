Дефіциту дизпалива немає, у травні планується збільшення поставок – Мінекономіки

У Мінекономіки запевнили, що місячний об’єм дизпалива на ринку України є оптимальним для забезпечення усіх необхідних процесів, трейдери кажуть про збільшення поставок у травні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за результатами нарада щодо питання балансу дизельного палива.

Так, нараду очолив міністр економіки Ігор Петрашко, участь взяли ключові стейкголдери нафтогазового ринку: Нафтогазова асоціація України, провідні постачальники дизпалива та "Укрзалізниця".

"Мінекономіки в щоденному режимі здійснює моніторинг залишків дизельного палива. Станом на сьогодні місячний об’єм дизпалива на ринку України є оптимальним та збалансованим для забезпечення усіх необхідних ринкових процесів", - прокоментував ситуацію Петрашко.

Також Мінекономіки домовилося з УЗ щодо додаткової доставки у разі необхідності з портів палива, ввезеного на територію України морським транспортом. "Для цього "Укрзалізниця" має всі резерви", – додали у відомстві.

Зі слів трейдерів дизпалива у травні планується збільшення постачання дизпалива до України з Республіки Білорусь, Литви, Угорщини, Туреччини, зокрема шляхом збільшення поставок морським транспортом.

Нагадуємо:

В "Укрзалізниці" заявили, що вирішили питання щодо постачання дизпального на найближчий період - уже досягли згоди з постачальниками щодо відновлення його постачання.

Укрзалізниця заявляла, що через 4 доби може залишитись без дизпалива через відмову постачальників відвантажувати пальне за договорами.

Економічна правда