Ще 8 українських готелів отримали категорії

За підсумками шостого засідання Комісії за категоризації закладів 8 готелів отримали категорію, зокрема й ті, хто подавався на повторний розгляд.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства розвитку туризму у Facebook.

Зокрема, 1 готель отримав категорію "5 зірок", 1 - "4 зірки", 6 готелів - "3 зірки".

"На доопрацювання документації відправили п'ять закладів, зокрема один готель, який претендував на категорію "п'ять зірок" та чотири готелі, які претендували на "три зірки", - йдеться у повідомленні.

Водночас підтвердили категорію:

"Premier Hotel Palazzo", м.Полтава – чотири зірки;

"Тернопіль", м.Тернопіль – три зірки;

"Раціотель Маренеро Одеса", м.Одеса – три зірки;

"Україна", м.Черкаси – три зірки;

"Асторія", м.Дніпро – три зірки.

"Готель "Мир" з Рівного після тривалої перерви поновив категорію "3 зірки". Вперше "3 зірки" отримав готель "Україна" з Луцьку та "4 зірки" - готель "Edem resort Medical and Spa", м. Львів.

Наступне засідання Комісії попередньо призначено на 12 травня 2021 року", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

Комісія зі встановлення категорій готелям за підсумками 2 засідань відмовила в присвоєнні "зірок" 3 з 30 готелів, 13 заявок затвердили, ще 13 - відправили на доопрацювання, 1 готелю - запропонували пониження категорії.

Економічна правда