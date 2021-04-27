Ще 8 українських готелів отримали категорії
За підсумками шостого засідання Комісії за категоризації закладів 8 готелів отримали категорію, зокрема й ті, хто подавався на повторний розгляд.
Про це повідомляє прес-служба Державного агентства розвитку туризму у Facebook.
Зокрема, 1 готель отримав категорію "5 зірок", 1 - "4 зірки", 6 готелів - "3 зірки".
"На доопрацювання документації відправили п'ять закладів, зокрема один готель, який претендував на категорію "п'ять зірок" та чотири готелі, які претендували на "три зірки", - йдеться у повідомленні.
Водночас підтвердили категорію:
- "Premier Hotel Palazzo", м.Полтава – чотири зірки;
- "Тернопіль", м.Тернопіль – три зірки;
- "Раціотель Маренеро Одеса", м.Одеса – три зірки;
- "Україна", м.Черкаси – три зірки;
- "Асторія", м.Дніпро – три зірки.
"Готель "Мир" з Рівного після тривалої перерви поновив категорію "3 зірки". Вперше "3 зірки" отримав готель "Україна" з Луцьку та "4 зірки" - готель "Edem resort Medical and Spa", м. Львів.
Наступне засідання Комісії попередньо призначено на 12 травня 2021 року", - додали у відомстві.
Нагадаємо:
Комісія зі встановлення категорій готелям за підсумками 2 засідань відмовила в присвоєнні "зірок" 3 з 30 готелів, 13 заявок затвердили, ще 13 - відправили на доопрацювання, 1 готелю - запропонували пониження категорії.
Економічна правда
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