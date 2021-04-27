Курс валют на 27 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
27 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,75 - 27,77 гривні;
Євро – 33,49 - 33,51 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,69 – 27,88 гривні. Євро купують по 33,30 гривні, продають по 33,67 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,70 - 27,79 гривні, євро - 33,40 - 33,51 гривні.
Нагадуємо:
26 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,86 - 27,88 гривні.
26 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 26 квітня на рівні 27,90 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 27 квітня на рівні 27,86 гривні.
Економічна правда
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