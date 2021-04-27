Курс валют на 27 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

27 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,75 - 27,77 гривні;

Євро – 33,49 - 33,51 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,69 – 27,88 гривні. Євро купують по 33,30 гривні, продають по 33,67 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,70 - 27,79 гривні, євро - 33,40 - 33,51 гривні.

Нагадуємо:

26 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,86 - 27,88 гривні.

26 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 26 квітня на рівні 27,90 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 27 квітня на рівні 27,86 гривні.

Економічна правда