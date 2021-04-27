"МАУ" у 2020 році отримала 4,5 мільярда збитків

Авіакомпанія "МАУ" завершила 2020 рік із збитком в 4,5 млрд грн проти 1,6 млрд грн прибутку у 2019 році.

Про це йдеться у повідомленні компанії про проведення 28 травня загальних зборів акціонерів.

Серед проєкту рішення загальних зборів акціонерів - затвердження фінансового результату за 2020 рік та виплата фіксованих дивідендів за привілейованими акціями в сумі 2 045 грн 52 коп за рахунок резервного капіталу.

Зазначається, що у 2020 році активи "МАУ" знизились з 14,9 млрд грн до 9,2 млрд грн, сумарна дебіторська заборгованість зросла до 1,619 млрд грн із 969 млн грн у 2019 році.

При цьому, довгострокові зобов'язання авіакомпанії скоротилися на 28,3% (до 7,4 млрд грн), поточні - зросли на 15,3% (до 13,2 млрд грн).

Нагадаємо:

У липні 2020 року повідомлялось, що авіакомпанія "МАУ" унаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 млн доларів збитків та скорочує 900 співробітників.