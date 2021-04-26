Маркарова вийшла з керівництва свого IT-стартапу Archidata

Посол України в США, екс-міністр фінансів Оксана Маркарова вийшла з керівництва IT-стартапу Archidata.

Про це вона написала у Facebook.

"Стартап Archidata, як того вимагає законодавство, переданий мною в управління команді, тому всі питання щодо компанії прошу скеровувати Лесі Севрук. Вона тепер і директор, і управитель компанії", - повідомила Маркарова.

Archidata надає архівні послуги, послуги IТ-трансформації даних та послуги зі здійснення аудиту документообігу.

Нагадуємо:

Маркарова працювала міністром фінансів з червня 2018-го року до березня 2020 року за двох урядів - Гройсмана та Гончарука.

4 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду.

У червні 2020 року Маркарова повідомила, що повертається у бізнес сферу та реєструє стартап Archidata.

20 листопада 2020 року глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що запропонував ексміністра фінансів Оксану Маркарову на посаду посла України в США.

У грудні 2020 року заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Україна отримала агреман на призначення ексміністра фінансів України Оксани Маркарової послом у США.

20 квітня нова посол України у США Оксана Маркарова вирушила до Вашингтона.

Економічна правда